Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и боеприпасами ВСУ в ЛНР
В ходе уничтожения снарядов соблюдались все меры предосторожности.
Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии
Российские военнослужащие вместе с сотрудниками Росгвардии нашли тайники с оружием и боеприпасами в Луганской народной республике (ЛНР). В арсенале оказалось порядка 30 боеприпасов и две мины. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В Луганской Народной Республике подразделения специального назначения Росгвардии провели ряд разведывательно-поисковых мероприятий. В лесном массиве в районе Лисичанска росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами, в котором находилось около 30 осколочно-фугасных снарядов различного калибра и две противотанковые мины», — отмечается в сообщении ведомства.
Саперы Росгвардии ликвидировали боеприпасы с помощью накладного заряда. В ходе уничтожения снарядов соблюдались все меры предосторожности. Помимо этого, в другом регионе, сотрудники ведомства нашли около 200 мин, выстрелы ручного противотанкового гранатомета и осколочно-фугасные снаряды, их больше ста боеприпасов.
Ранее Отряды СОБР и спецназа Росгвардии обнаружили укрытие диверсантов. Тогда наш корреспондент Даниил Левин отправился вместе с ними по следам украинских боевиков. 5-tv.ru сообщал, как это было.
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