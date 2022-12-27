«Пригодились»: как военные РФ сражаются в окопах времен Второй мировой войны
Российские военные используют под Харьковом окопы времен Второй мировой войны
Фото: Федосеев Лев / ТАСС
Бойцы российский армии бьются с украинскими формированиями на купянском направлении.
Военнослужащие РФ сражаются в Харьковской области в окопах времен Второй мировой войны. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Западного военного округа (ЗВО) РФ с позывным «Князь.
«Повторяем подвиг наших дедов!», — сказал военнослужащий.
По его словам, до их прихода окопы были чем-то завалены и заросли травой, а военные российской армии все там почистили и привели в порядок. Было добавлено только то, что необходимо для современных военных действий.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.
30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и боеприпасами ВСУ в ЛНР.
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