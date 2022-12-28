Трибуны на окопы: футбольные болельщики решили объединиться в зоне СВО

Для них организовали курсы боевой подготовки. И спустя несколько месяцев в окопах на передовой появились люди, энергия которых теперь направлена в военное русло.

Бывшие футбольные хулиганы вместо файеров и бит взяли в руки серьезное оружие. Их безудержную энергию решили использовать на передовой. Теперь вчерашние заклятые враги — фанаты ЦСКА, Спартака, Зенита — воюют плечом к плечу. Почему просторные трибуны они решили сменить на тесные окопы, узнал Станислав Григорьев.

От окопа до окопа меньше километра. И противники делают все, чтобы их враги не расслаблялись. Ведут беспокоящий огонь.

Пулеметчик с позывным «Шелест» — футбольный фанат клуба ЦСКА. Добровольно пришел в боевое подразделение таких же, как он. Отряд «Эспаньола» в составе бригады «Восток». Вчерашние соперники на трибунах — теперь они одно боевое братство.

Силовые структуры ДНР пошли на удивительный эксперимент. Позвали на фронт непримиримых соперников. Тех, кого называют футбольными хулиганами, фанатов разных клубов. Для них организовали курсы боевой подготовки. И спустя несколько месяцев в окопах на передовой появились люди, энергия которых теперь направлена в военное русло.

Фанаты «Спартака», одни из самых шумных на трибунах, по словам командиров, и на войне самые грозные. Хотя часто вспоминают о доме.

«Посчитал нужным и поехал. Оставил жену и семимесячного ребенка. Приехал», — сказал фанат ФК «Спартак», военный с позывным «Бронхит».

«Маме сказал по факту, когда принял решение, сказал, что еду. Ну, тяжело ей было», — вспоминает фанат ФК «Спартак» с позывным «Сизый».

Все вместе они сейчас на самой передовой. Тут, как и на стадионе, — тоже шумно. Всего за один час нахождения в окопах вместе с болельщиками мы насчитали с десяток выстрелов из тяжелого оружия с обеих сторон, и бесчисленное множество очередей из малых калибров. Бойцы уже определились с тем, что общего между боевыми действиями и околофутболом.

«Адреналин. И там, и тут», — сказал фанат ФК «Спартак», военный с позывным «Бронхит».

Вчерашние любители сражаться за разные команды теперь бьются под одним флагом и за одно дело. Еженедельно в отряд прибывают новые бойцы и более опытные делятся с ними секретами военного дела.