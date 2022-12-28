На Украине сообщили о повреждении более 700 объектов критической инфраструктуры

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Больше всего пострадали газопроводы, электроподстанции и мосты.

На Украине сообщили о повреждении более 700 объектов критической инфраструктуры

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

С февраля 2022 года на Украине было повреждено более 700 объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин в эфире телеканала «Рада».

«В целом на данный момент мы имеем информацию более чем о 35 тысячах поврежденных объектов вследствие российских атак», — сказал он.

Вместе с тем предстоящая зима для жителей Киева выдастся холодной, ведь город будет пребывать в режиме экстренных отключений электроснабжения. Наладить напряжение в столичных сетях не удается уже больше недели.

К слову, Россия начала наносить удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры страны 10 октября — через два дня после совершения киевским режимом теракта на Крымском мосту. В ноябре же начались масштабные аварийные отключения электричества. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, поражена уже половина энергосистемы страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая артиллерия работает в ходе СВО в Донбассе.

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