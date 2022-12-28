ВС РФ продолжают лишать ВСУ военной техники США и Германии
МО РФ: Российские войска уничтожили немецкие гаубицы FH-70 и системы М777 из США
Фото, видео: STRINGER / ТАСС; Минобороны РФ
Теперь украинским войскам придется восполнять не только живую силу, но и вооружение.
Российские военнослужащие ликвидировали американские системы М777 и немецкие гаубицы FH-70 в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР). Именно из них боевики ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе города Северск уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое ДНР и Чернобаевка Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б», — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В том числе он заявил, что рядом с Георгиевкой и Марьинкой ДНР российские военные ликвидировали гаубицы украинцев Д-20 и Д-30.
Стоит отметить, что два дня назад военнослужащие РФ также продемонстрировали свое превосходство. Российская артиллерия уничтожила две американские РСЗО HIMARS в районе Краматорска ДНР. Тогда ВС РФ ликвидировали пункт починки вооружения ВСУ, где и находились вражеские системы залпового огня. Помимо этого там были две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и три единицы специальной автотехники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили технику США и Польши на Украине.
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