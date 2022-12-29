На севере Косово начали разбирать баррикады по просьбе Вучича

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Участникам протестов не грозит судебное преследование, а уже задержанных албанской полицией освободят.

Фото, видео: © РИА Новости / Александар Джорович; 5-tv.ru

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Протестующие сербы на севере Косова начали разбирать баррикады. Они согласились разойтись по домам по просьбе лично Александра Вучича.

Президент Сербии заверил: участникам протестов не грозит судебное преследование, а уже задержанных албанской полицией освободят. Таких гарантий Белграду удалось добиться в ходе переговоров с представителями США и Евросоюза.

Сами протестующие потребовали сохранить статус Косова и Метохии как автономного края в составе Сербии. В случае преследований со стороны Приштины, они пообещали сделать баррикады постоянными.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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