Украинская сторона вновь бросается громкими словами, осознавая, что на деле ничего из себя не представляет.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что украинские войска при необходимости могут перейти российскую границу и вести бои на территории РФ. Возможен ли такой сценарий в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт Игорь Никулин.

«Теоретически, это возможно, но маловероятно у них слишком тяжелая ситуация под Артемовском, где их группировка в 60 тысяч человек фактически уже попала в котел. Нацистов ждет свой Сталинград. Они будут пытаться отвлечь наши силы, но, думаю, что серьезных прорывов не должно быть», — прокомментировал собеседник.

Никулин добавил, что Россия в соответствии со своей военной стратегией обязана применить все виды оружия, включая ядерное, при угрозе территориальной целостности страны. Таким образом, при возникновении подобного рода провокаций, будут применяться все более тяжелые виды вооружений.

Кроме того, эксперт высказался по поводу фразы Данилова о том, что, если будет необходимо для защиты Незалежной, украинские военные окажутся там, где это нужно, никого не спрашивая.

«Все разговоры о том, что не надо кого-то там раздражать, — это чушь», — говорил глава украинского СНБО.

Собеседник 5-tv.ru, по своему обыкновению, вновь провел историческую аналогию.

«Гитлер и в 1945 году рассказывал про оружие возмездия, что сейчас они нанесут решающий удар, вплоть до того дня, когда он застрелился. Поэтому нацисты этого поколения тоже пытаются идти по стопам своего учителя», — резюмировал Никулин.

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине с целью защиты мирного населения от националистов. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие потери понесли боевики в районе Артемовска и Соледара.