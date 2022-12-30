Арестович: ВСУ понесли серьезные потери в районе Артемовска и Соледара

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Сейчас там проходят ожесточенные бои.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

12 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS минувшей ночью украинские войска выпустили по Алчевску в Луганской народной республике, об этом заявили власти региона. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Кроме того ВСУ нанесли новый удар из РСЗО по центру Донецка. Под обстрел попал район, где расположен стадион «Донбасс-Арена». По словам местных жителей, в городе были слышны шесть взрывов.

Ожесточенные бои, тем временем, сейчас происходят в районе Артемовска и Соледара. Где украинские войска несут серьезные потери. Это в открытую признал советник главы офиса президента Зеленского Алексей Арестович.

А накануне официальный спикер Минобороны Игорь Конашенков заявил, что на донецком направлении российские силы заняли новые рубежи и уничтожили до 80-ти бойцов противника, а также несколько единиц боевой техники.

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