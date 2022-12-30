«Доведем победу»: Вассерман сделал прогноз спецоперации на 2023 год

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 2 696

В Вашингтоне строили большие планы на будущее, однако просчитались по всем фронтам и навлекли на себя беду.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Спецоперация

Соединеные Штаты Америки еще сильнее впадут в собственноручно вырытую яму экономических потерь из-за поддержки Украины, а Россия одержит завершит победой специальную военную операцию. Такой прогноз на 2023 год в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru озвучил публицист Анатолий Вассерман.

Эксперт назвал Украину террористической организацией и отметил, что поддержка киевского режима Штатами может продлиться совсем ненадолго.

«Эту организацию активно поддерживает США и они вынуждают всех своих шестерок соучаствовать в поддержке этого преступления. Поэтому итоги операции в значительной степени зависят от того, сколько продлится эта поддержка», — рассказал Анатолий Вассерман.

Публицист выразил надежду, что те экономические трудности, которые США надеялись преодолеть, сохранятся в следующем году. В Вашингтоне мечтали: отрезав Евросоюз от самых дешевых в мире энергоресурсов (российских), наши проблемы испарятся. А в конечном итоге половина Европы живет в холоде и темноте, а в США многие люди не в состоянии заплатить за бензин.

В качестве прогноза на следующий год Анатолий Вассерман назвал завершение специальной военной операции.

«Я надеюсь, то в течение наступающего года мы доведем эту победу на внутреннем фронте до логического завершения», — подвел итоги публицист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский исполнит свое предназначение в кармическом 2023 году.

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Спецоперация
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