«Доведем победу»: Вассерман сделал прогноз спецоперации на 2023 год

Соединеные Штаты Америки еще сильнее впадут в собственноручно вырытую яму экономических потерь из-за поддержки Украины, а Россия одержит завершит победой специальную военную операцию. Такой прогноз на 2023 год в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru озвучил публицист Анатолий Вассерман.

Эксперт назвал Украину террористической организацией и отметил, что поддержка киевского режима Штатами может продлиться совсем ненадолго.

«Эту организацию активно поддерживает США и они вынуждают всех своих шестерок соучаствовать в поддержке этого преступления. Поэтому итоги операции в значительной степени зависят от того, сколько продлится эта поддержка», — рассказал Анатолий Вассерман.

Публицист выразил надежду, что те экономические трудности, которые США надеялись преодолеть, сохранятся в следующем году. В Вашингтоне мечтали: отрезав Евросоюз от самых дешевых в мире энергоресурсов (российских), наши проблемы испарятся. А в конечном итоге половина Европы живет в холоде и темноте, а в США многие люди не в состоянии заплатить за бензин.

В качестве прогноза на следующий год Анатолий Вассерман назвал завершение специальной военной операции.

«Я надеюсь, то в течение наступающего года мы доведем эту победу на внутреннем фронте до логического завершения», — подвел итоги публицист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский исполнит свое предназначение в кармическом 2023 году.