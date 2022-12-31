Пленный ВСУ признался в преступном отношении своего командования: «Как с грязью»
Пленный ВСУ признался в преступном отношении своего командования
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Минобороны РФ; 5-tv.ru
По его словам, уровень безопасности в военных подразделениях снизился до нуля.
Рядовые солдаты ВСУ терпят преступное обращение украинского командования. Об этом накануне рассказал пленный боец Максим Полько.
«Командир батальонной тактической группы (БТГ) к пехоте, к нам, механизированной роте, относится как к грязи. Поэтому с попаданием его в БТГ уровень безопасности людей в пехотных подразделениях понизился до нуля», — рассказал он.
А однажды, по словам военного, он и вообще услышал фразу о том, что командиру все равно, если все подчиненные сдохнут.
Также боевик отметил, что в рядах ВСУ много отказников и процветает обман. Когда-то, полагает пленный, командиру придется ответить за содеянное перед законом.
«Я был обманут… С нами не считались как с людьми. Полковника после окончания войны ждет тюрьма», — уверен он.
В плену же РФ, по словам украинского военного, отношение нормальное — никакого насилия и пыток. Нуждающимся оказывается медицинская помощь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие успехи в СВО сделала Россия, по мнению политолога.
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