Елка в блиндаже: как российские бойцы встречают Новый год на передовой

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Военкор «Известий» показал, как российские бойцы встречают Новый год на передовой

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На отдельных участках боевой линии удается даже найти время, чтобы подготовиться к празднику.

На передовой, несмотря на тяжелые бои, сейчас готовятся встретить Новый год. Бойцы батальона Восток — наряжали елку под несмолкаемый огонь противника. Дух праздника — дерево, гирлянды, игрушки им привезла наша съемочная группа. В ответ бойцы тут же приняли эстафету поздравлений и записали свои — для самых родных и близких. Станислав Григорьев продолжит.

Предновогодний салют в исполнении бойца бригады «Восток» необычный, боевой. И враги, конечно, в долгу не остаются — тут же отвечают из миномета. Праздник так и не пришел в места тяжелых боев, но съемочная группа решила немного исправить ситуацию.

И принесла елку на передовую. На позициях «Известия» были недавно. Шумный день выдался — постоянные перестрелки между окопами. В момент затишья с одним из командиров удалось поговорить «за жизнь». Рассказал, что есть жена, которая постоянно за него переживает и ждет возвращения домой.

Сразу подумалось тогда, что бойцам нужно какое-то напоминание о празднике. И «Известия» придумали: накупили в магазинах новогодних украшений и отправились в путь.

«Вопреки всему на переднем крае наряжаем елку. Сейчас мы еще сделаем так, что она еще и загорится», — рассказал наш корреспондент.

Бойцы быстро сориентировались в ситуации — поздравление из такого места запомнится надолго.

— Жена, с наступающим, моя любимая жена! Мама, папа, теща, брат!

— Здрасьте, передаю привет жене, дочке и двоим сыновьям!

— Передаю привет и поздравляю с Новым годом свою супругу Ксению и дочь Софью! Родных, маму!

Елка продолжала сверкать, а снаружи тем временем продолжалась стрельба. Военные отвечали на огонь противника. Впрочем, есть надежда, что в саму новогоднюю ночь на позициях все-таки будет потише.

Тема:
Спецоперация
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