Истребители РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8 над ДНР

Воздушная техника была поражена в районах населенных пунктов Новоелизаветовка, Дружковка и Яблоновка.

Российская авиация сбила украинский самолет и два вертолета в Донецкой народной республике. Об этом Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил во время брифинга о ходе проведения Специальной военной операции по защите Донбасса.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8», — прокомментировал Конашенков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские истребители сбили два украинских самолета Су-25 и Су-24 над Краматорском и Красном Лимане в ДНР. Также над Орловкой и Суворовым были сбиты два военных вертолета Ми-8.