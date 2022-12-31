Из Украины повально бегут мужчины из-за военного положения

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Госпогранслужба Украины: более 12 тысяч мужчин пытались сбежать после введения военного положения

Из Украины повально бегут мужчины из-за военного положения

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut

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Тема:
Украинский кризис

Граждан предупреждают о строгой ответственности за такие действия.

Стало известно, что с начала введения военного положения на территории Незалежной 12 тысяч украинцев пытались бежать из страны. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах», — говорится в сообщении.

Работники погранслужбы предупредили своих граждан о строгой ответственности за такие действия.

До этого стало известно о том, что армия Украины фактически перестала существовать, поскольку ее изначальный личный состав на сегодня уничтожен, а новобранцы не подготовлены и слабы духом, поэтому предпочитают дезертировать, чем идти в бой.

Если же говорить о тех солдатах, которых сейчас мобилизуют и отправляют на фронт, то это преимущественно жители сельских районов Украины. У них нет денег, чтобы откупиться от мобилизации, они более законопослушны и не имеют возможности бежать за границу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как почему в ВСУ фиксируют повальное дезертирство.

Тема:
Украинский кризис
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Из Украины повально бегут мужчины из-за военного положения

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