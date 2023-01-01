«Русская весна»: армия РФ уничтожила базу элитного украинского спецназа

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 230

«Русская весна»: армия России уничтожила базу элитного украинского спецназа в Хмельницком

«Русская весна»: армия РФ уничтожила базу элитного украинского спецназа

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны России данную информацию никак не прокомментировали. Отмечено, что полк считается лучшим подразделением спецназа Незалежной.

База элитного украинского спецназа уничтожена в городе Хмельницкий. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Армия России уничтожила базу 8-го полка сил спецопераций Украины в Хмельницком. Воинская часть элитного украинского спецназа поражена ракетой во время вчерашнего массированного удара», — сказано в сообщении.

В Минобороны России данную информацию никак не прокомментировали. Отмечено, что полк считается лучшим подразделением спецназа Незалежной.

До этого появилась информация о повреждении в Хмельницком военного объекта после ракетного удара. Со слов главы местной военной администрации Сергея Гамалия, речь идет о военной технике.

Накануне в российском оборонном ведомстве рассказали, что минометные расчеты ударили по позициям украинских неонацистов в зоне специальной военной операции (СВО). Подчеркивалось, артиллерия вела огонь, поражая огневые точки, опорные пункты, живую силу, а также легкобронированную технику врага.

Россия продолжает СВО в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео о спецоперации за сутки.

Тема:
Спецоперация
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