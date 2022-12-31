Черный день для ВСУ: российская артиллерия перемолола очередные HIMARS и М777
Минобороны: в ходе СВО за сутки уничтожена установка HIMARS и четыре гаубицы М777
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Украинские формирования продолжают нести огромные потери в военной технике.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли новые масштабные потери в технике благодаря умелым действиям российской артиллерии, авиации и сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, в районе города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) артиллеристы Вооруженных сил РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, две боевые машины РСЗО «Град» и самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика», из которых украинские войска обстреливали Донецк и другие населенные пункты республики.
Кроме того, у населенных пунктов Северск, Стопочки и Федоровка были уничтожены четыре американские артиллерийские системы М777, а в районе Серебрянки в Луганской народной республике (ЛНР) — самоходная гаубица Dana чешского производства.
Также среди уничтоженной техники ВСУ оказался радиолокатор ЗРК С-300 и пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
В свою очередь истребительная авиация ВКС России в зоне спецоперации за сутки сбила два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, а средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какая российская артиллерия работает в ходе СВО в Донбассе.
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