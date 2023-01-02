Российские системы ПВО сбили БПЛА-разведчик возле Бердянска
В администрации города раскрыли детали случившегося. К счастью, обошлось без жертв.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Российские системы ПВО ликвидировали разведывательный беспилотник возле Бердянска. В администрации города раскрыли детали случившегося.
По официальной информации, в результате происшествия жертв и разрушений нет. Не исключено, что БПЛА принадлежит именно украинским националистам — ранее их же беспилотник был сбит российской армией в районе Воронежской области.
«Сегодня в районе 13:40 расчетом ПВО Вооруженных сил РФ в 35 километрах севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства», — отмечалось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Бердянска.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине доложили о взрывах в городе Очаков Николаевской области.
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