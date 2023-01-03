Стена огня: Лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 126

Минобороны РФ публикует видео работы российских саперов и расчетов 152-мм пушки «Гиацинт-Б» и РСЗО «Ураган».

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Медленно, не спеша саперы исследуют территорию, чтобы определить, где затаились оставленные мины и неразорвавшиеся бомбы. Некоторые из боеприпасов лежат прямо на поверхности, другие могут таиться глубоко под землей. Нужно быть крайне осторожным и очень внимательным. Аккуратно, чтобы не задеть боеприпас, бойцы укладывают подрывной заряд, позже, отойдя на безопасное расстояние, уничтожают его.

В ходе «артиллерийской дуэли» артиллерийский расчет выявил расположение украинских боевиков и прицельным огнем из 152-мм пушки «Гиацинт-Б» поразил врага. 

Туман, дожди и непроходимая грязь не могут остановить бойцов, выполняющих задачи по ликвидации позиций националистов и военной техники. Расчеты РСЗО «Ураган» накрывают скопления живой противника и разрушают укрепленные позиции противника. 

Тема:
Спецоперация
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