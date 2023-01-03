Без вариантов: Станислав Садальский объяснил, почему поддержал проведение СВО
Станислав Садальский высказался о причинах СВО: «Первыми начали не мы!»
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Заслуженный артист РСФСР убежден, что Россия на протяжении долгого времени подвергалась провокациям.
Актер отечественного театра и кино Станислав Садальский откровенно рассказал, почему поддерживает проведение специальной военной операции. По его мнению, конфликт развязала не Россия, а сами украинские власти вместе со своими кураторами. Об этом артист рассказал во время интервью на одном из YouTube-каналов.
Садальский четко обозначил свою позицию, отметив, что поддерживает СВО, поскольку на Украине распространилось унижение русского языка и русского народа. Избежать таких гонений можно было бы, если украинские власти приравняли русский язык к государственному. В качестве примера Садальский привел ситуацию в Крыму, где государственными стали сразу три языка — крымско-татарский, украинский и русский.
«Все сказали бы: „Зеленский молодец“, если бы сделал русский государственным. Нет, американцы не дают. И поэтому, что бы там они не прыгали, они будут только в проигрыше», — сказал Садальский.
Также артист подчеркнул, что ответственность за начало конфликта лежит не на России. Его развязала не наша страна.
«Знаете такое украинское слово «дратувати»? Провоцировать! Вот с 1991 года пошла эта «дратувати. Первыми начали не мы», — подытожил шоумен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Станислав Садальский прокомментировал массовый отъезд российских звезд за рубеж.
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