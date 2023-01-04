На головы врага: Лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны РФ публикует видео боевой работы расчетов САУ «Акация» и РСЗО «Град» в зоне проведения СВО.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Российское оборонное ведомство обнародовало запись боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация», сражающихся в зоне проведения специальной военной операции. Боевые задачи в составе расчетов выполняют резервисты, призванные на фронт в рамках частичной мобилизации.
Также Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показаны действия батареи РСЗО «Град»: артиллеристы получили информацию о расположении позиций и объектов украинских боевиков и дали залп по противнику, после чего передислоцировались, не дав врагу шанса нанести ответный удар.
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