На головы врага: Лучшее видео из зоны СВО за день

Российское оборонное ведомство обнародовало запись боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация», сражающихся в зоне проведения специальной военной операции. Боевые задачи в составе расчетов выполняют резервисты, призванные на фронт в рамках частичной мобилизации.

Также Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показаны действия батареи РСЗО «Град»: артиллеристы получили информацию о расположении позиций и объектов украинских боевиков и дали залп по противнику, после чего передислоцировались, не дав врагу шанса нанести ответный удар.