Мировому сообществу надоело кровопролитие, но готовы ли начать диалог в Самостийной?

Государства, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, (ШОС) готовы способствовать решению украинского кризиса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный секретарь объединения Чжан Мин.

«После начала украинского конфликта ШОС уделяла ему пристальное внимание и поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, продолжали работать над устранением разногласий», — сказал Мин.

Собеседник агентства подчеркнул готовность стран-участниц ШОС к созданию благоприятных условий, чтобы скорее решить проблему и преодолеть гуманитарный кризис в Незалежной. На данный момент в ШОС состоят: Россия, Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Индия. Кроме того, в объединении присутствуют государства-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, партнеры по диалогу — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

В конце декабря российский лидер Владимир Путин оценивал вероятность решить кризис на Украине путем переговоров. Глава РФ подчеркивал, что вооруженные конфликты так или иначе решаются дипломатическим путем.

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