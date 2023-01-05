«Прямое попадание в медчасти»: ВСУ обстреляли украинскую Горловку

Были разрушены хозпостройки и коммуникации.

ВСУ подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию, которая находится в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщает мэр Иван Приходько.

«Зафиксировано порядка десять прилетов. Прямые попадания в кровлю общежития и медчасти, разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение», — заявил он.

Постоянные обстрелы со стороны Украины поставили тысячи мирных жителей на грань выживания. Люди часами сидят без света, тепла и воды.

Вчера, 4 января, ВСУ обстреляли центр Васильевки в Запорожской области. В результате обстрела погибли пять человек. Еще 15 жителей получили ранения.

ВСУ атаковали жилой район Васильевки дважды. Врио главы Запорожской области уточнил, что в результате обстрела была разрушена гражданская инфраструктура.

Украинские националисты продолжают массированные обстрелы жилых районов территорий, вошедших в состав России по итогам референдума в 2022 году. При этом состав ВСУ несет большие потери.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как экстренную помощь Донбассу обсудили главы новых регионов с президентом России.