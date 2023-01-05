«Прямое попадание в медчасти»: ВСУ обстреляли украинскую Горловку
Украинские военные обстреляли исправительную колонию в Горловке
Фото: Тришин Николай / ТАСС
Были разрушены хозпостройки и коммуникации.
ВСУ подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию, которая находится в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщает мэр Иван Приходько.
«Зафиксировано порядка десять прилетов. Прямые попадания в кровлю общежития и медчасти, разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение», — заявил он.
Постоянные обстрелы со стороны Украины поставили тысячи мирных жителей на грань выживания. Люди часами сидят без света, тепла и воды.
Вчера, 4 января, ВСУ обстреляли центр Васильевки в Запорожской области. В результате обстрела погибли пять человек. Еще 15 жителей получили ранения.
ВСУ атаковали жилой район Васильевки дважды. Врио главы Запорожской области уточнил, что в результате обстрела была разрушена гражданская инфраструктура.
Украинские националисты продолжают массированные обстрелы жилых районов территорий, вошедших в состав России по итогам референдума в 2022 году. При этом состав ВСУ несет большие потери.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как экстренную помощь Донбассу обсудили главы новых регионов с президентом России.
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