Российские войска соблюдают режим прекращения огня в зоне спецоперации

Режим временного прекращения огня в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса вступил в силу в 12:00 6 января.

В зоне спецоперации российскими военными соблюдается режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Донбассе усилили меры безопасности из-за риска терактов со стороны ВСУ.