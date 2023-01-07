Российские войска соблюдают режим прекращения огня в зоне спецоперации
Минобороны: в зоне спецоперации соблюдается режим прекращения огня
Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Режим временного прекращения огня в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса вступил в силу в 12:00 6 января.
В зоне спецоперации российскими военными соблюдается режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.
Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Донбассе усилили меры безопасности из-за риска терактов со стороны ВСУ.
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