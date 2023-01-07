Пристайко заявил о колоссальных потерях со стороны Украины: «Мы теряем людей всюду!»

Посол считает, что положение укротеррористов бедственное. И тому есть веские доказательства.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко дал большое интервью изданию Newsweek, где рассказал о потерях Киева в ходе боевых действий.

По его словам, руководство Украины официально не афиширует конкретное количество пропавших без вести военных. Однако, по его словам, речь идет о колоссальных цифрах.

«Мы теряем людей всюду. Мы не афишируем, сколько из погибших военных, но вы можете себе представить, что цифры огромны и неудобоваримы», — сказал посол.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как посол Украины заявил о желании Киева уничтожить Крымский мост.