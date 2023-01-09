«Кровавая присяга»: Милонов назвал реальные мотивы заявлений Смольянинова о РФ

Политик подозревает, что знаменитому актеру могли пообещать сказочную жизнь за границей. Неужели он оказался «клиническим идиотом» и купился на обман?

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов рассказал, почему сбежавшему Артуру Смольянинову приспичило «испепелить» родину. В беседе с 5-tv.ru политик озвучил реальные мотивы антироссийских выпадов звезды «9 роты».

По словам Милонова, Смольянинов не относится к «проституткам первого дивизиона». Актер запрыгнул в уже уходящий поезд с политическими изменщиками. Однако, к большому сожалению, жесты российского беглеца сейчас не актуальны. Эксперт уверяет, что «политические каминг-ауты» не оценят даже на Западе.

«Понятно, что ему посоветовали так себя повести, возможно, даже пообещали, что для него откроются каки-то перспективы. Но он же не совсем идиот клинический. Видит же, что происходит. Видит, как живут люди, которые имеют более крутую репутацию», — отметил депутат.

Милонов подчеркнул, что актеров никто не заставлял идти на войну. Теперь же 99% аудитории звезды экрана отвернется от него, потому что своих зрителей и почитателей он назвал врагами, посчитал вторым сортом.

«Он мог спокойно продолжать был российским актером, но, видимо, он решил сменить страну, где он хочет жить. И это является условием — такая кровавая присяга для смены гражданства», — добавил депутат Госдумы.

В заключение политик объяснил, что актер не может существовать сам по себе без зрителя, он не может быть артистом сам для себя. Как отметил Милонов, поступок Смольянинова сейчас вызывает гордость у других знаменитостей, которые не пошли на предательство.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин посоветовал Смольянинову отправиться к врачу.