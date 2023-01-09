ВС РФ уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы «Акация» ВСУ

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

МО РФ: российские военные уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы «Акация» ВСУ

Фото, видео: Яковлева Ирина / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Неужели западное оружие не стало панацеей против армии РФ?

Российские бойцы уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта ИВАНОВКА ЛНР на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США», — отметил он.

В том числе генерал-лейтенант подчеркнул, что рядом с населенными пунктами Звановка и Серебрянка ДНР, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области российская армия ликвидировала две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация» и Д-30.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка ДНР сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.

Стоит отметить, что накануне ВКС России сбили пять украинских самолетов в Харьковской области за сутки. Возле Лозового — украинский Су-27, а в районе Изюма — Су-24.

В том числе представитель Минобороны РФ вчера сообщал о прошедшей в зоне СВО операции возмездия. В ходе нее российские войска отомстили националистам Украины за смерть 89 боевых товарищей в Макеевке, куда ранее боевики ударили ракетами.

По словам Конашенкова, бойцы ВС РФ нашли два пункта временной дислокации военных ВСУ в Краматорске и нанесли массированный ракетный удар. В ходе боевой операции более 600 украинских националистов уничтожены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ликвидировали украинскую технику в ДНР и Запорожской области.

Тема:
Спецоперация
9 янв
«Психиатру его показать»: Пригожин посоветовал Смольянинову подлечить патриотизм
9 янв
Песков назвал «уткой» данные о «корейском сценарии» для Украины
9 янв
Боевики Украины повально бегут из Соледара по приказу руководства
9 янв
Российские военные после украинского плена: «Снова чувствуем себя людьми»
9 янв
Прорыв обороны: военный эксперт назвал сверхпринципиальным освобождение Бахмутского
9 янв
Военные ДНР рассказали об освобождении Бахмутского и показали карту боевых действий
9 янв
Власти Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
9 янв
Бойцы российского «Викинга» залпом реактивных ракет уничтожили подкрепление ВСУ
9 янв
Как российские военные спасают танки и мирных жителей: лучшие видео из зоны СВО
9 янв
Советник главы ДНР Гагин: натовская техника будет перемолота российской армией
-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Ан-2 с пассажирами рухнул в НАО из-за обледенения
16:00
ВС РФ уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы «Акация» ВСУ
15:51
Принц Гарри обвинил королевскую семью в издевательствах над Меган Маркл
15:37
Истребители ВКС России сбили два украинских самолета и вертолет в ДНР
15:10
Кремль поддержал главу Бразилии Лулу да Силву в мерах по восстановлению порядка
15:03
«Психиатру его показать»: Пригожин посоветовал Смольянинову подлечить патриотизм

Сейчас читают

В Кремле прокомментировали слухи о продолжении частичной мобилизации в России
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Прорыв обороны: военный эксперт назвал сверхпринципиальным освобождение Бахмутского
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023