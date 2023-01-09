ВС РФ уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы «Акация» ВСУ
МО РФ: российские военные уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы «Акация» ВСУ
Фото, видео: Яковлева Ирина / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Неужели западное оружие не стало панацеей против армии РФ?
Российские бойцы уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта ИВАНОВКА ЛНР на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США», — отметил он.
В том числе генерал-лейтенант подчеркнул, что рядом с населенными пунктами Звановка и Серебрянка ДНР, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области российская армия ликвидировала две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация» и Д-30.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка ДНР сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.
Стоит отметить, что накануне ВКС России сбили пять украинских самолетов в Харьковской области за сутки. Возле Лозового — украинский Су-27, а в районе Изюма — Су-24.
В том числе представитель Минобороны РФ вчера сообщал о прошедшей в зоне СВО операции возмездия. В ходе нее российские войска отомстили националистам Украины за смерть 89 боевых товарищей в Макеевке, куда ранее боевики ударили ракетами.
По словам Конашенкова, бойцы ВС РФ нашли два пункта временной дислокации военных ВСУ в Краматорске и нанесли массированный ракетный удар. В ходе боевой операции более 600 украинских националистов уничтожены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ликвидировали украинскую технику в ДНР и Запорожской области.
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