Посол Украины Пристайко пожаловался на просроченное западное вооружение
Посол Украины в Лондоне Пристайко: у части поставляемого Западом вооружения истек срок годности
Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez
Дипломат выразил надежду на скорые поставки Киеву «танков, вертолетов и даже самолетов».
Часть оружия, которое Запад поставляет Киеву для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), имеет истекший срок годности. Об этом украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в беседе с Newsweek.
«Часть оборудования с истекшим сроком годности. Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам… В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас почему нет?» — сказал Пристайко.
По его словам, сейчас, когда Киеву пообещали зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, появилась надежда, что и другое западное вооружение вскоре начнут передавать ВСУ. Пристайко заявил, что теперь будет намного проще получить «танки, вертолеты и даже самолеты».
На днях стало известно о новом пакете вооружения для киевского режима, который включает в себя 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, а также боеприпасы, запчасти и амуницию. Все это Украине передадут США, Германия и Франция.
В то же время обозреватель Bloomberg Андреас Клут написал, что США запретили Украине применять поставленное оружие для ударов по российской территории. Клут подчеркнул, что приоритетом для США и союзников является избежание прямого конфликта с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила о полной зависимости ВСУ от финансовой и военной помощи Запада.
- 9 янв
- Появились доказательства того, что ВСУ готовят из детей террористов-смертников
- 9 янв
- Выбивали зубы, били, пытали током: российские пленные сообщили о зверствах ВСУ
- 9 янв
- ВС РФ уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы «Акация» ВСУ
- 9 янв
- «Тонкий восточный намек»: надавит ли Турция на Украину через перехват БПЛА Bayraktar
- 9 янв
- Британская журналистка вывела «покорителя Голливуда» Зеленского на чистую воду
- 9 янв
- Советник главы ДНР Гагин: натовская техника будет перемолота российской армией
- 8 янв
- Украинские военные уничтожили свой же самолет МиГ-29
- 8 янв
- Глава Донецкой ВГА Кириленко сообщил о повреждении промышленной инфраструктуры
- 8 янв
- Запад недооценил мощь России, эта ошибка приведет к гибели НАТО
- 8 янв
- В США осознали готовность России довести спецоперацию до успешного финала
Читайте также
77%
-0.04 75.08
-0.58
Нашли ошибку?