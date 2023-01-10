На регионы России обрушились мощные снегопады
Зима и неприятная погода доставляет неприятности людям по всей территории России.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru
Непогода терзает жителей России. В Мурманской области из-за метели, снежных заносов и ухудшения видимости перекрыли трассы.
Однако многие водители проигнорировали предупреждения и завязли в сугробах. Им на помощь выдвинулись дорожники. На Камчатке на смену снегопадам пришла гололедица.
На трассе под Петропавловском-Камчатском в кювет съехал пассажирский автобус. На скользкой дороге его не смогла вытащить даже пожарная машина. Непросто сейчас жителям центральных регионов. В Ярославской и Костромской областях синоптики обещают морозы до -40°. Это почти на 20° ниже нормы.
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