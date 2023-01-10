Глава ДНР Пушилин: вопрос названия Артемовска должны решать его жители
Сейчас перед городом и его обитателями стоят более серьезные задачи.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Вопрос с наименованием Артемовска должны решить его жители. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, прежде чем спрашивать мнения граждан, следует повысить качество их жизни. Сейчас на носу стоят более важные вещи, чем название региона.
«Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни… Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления», — заявил он в Telegram-канале.
В том числе Пушилин отметил, что еще весной 2022 года регионам Донецкой народной республики, ранее находившимся под контролем киевского режима, вернули их прежние названия по состоянию на 11 мая 2014 года.
Отметим, что споры о наименовании Артемовска начались еще в социальных сетях. Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев выступил в защиту названия Бахмут, которое сейчас используют украинские националисты. По его словам, так именовалось поселение, основанное в 1571 году русским царем Иваном Грозным.
А вот главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян не согласилась с коллегой. Название Артемовск существует благодаря советскому политическому и революционному деятелю Федору Сергееву, известному как «Товарищ Артем». По мнению журналистки, такое наименование звучит привычнее для местных обитателей. Однако конечный результат будут определять сами горожане.
Ранее 5-tv.ru сообщал, в чем сложность и важность освобождения Артемовска.
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