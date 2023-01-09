Второй Мариуполь: эксперт объяснил сложность и важность освобождения Артемовска
Юрий Кнутов объяснил сложность освобождения Артемовска его схожестью с Мариуполем
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru
Переход села Бахмутское в ДНР под контроль российских сил резко повысил шансы на дальнейшие успехи на артемовском направлении. Но почему националистам до сих пор удается там держаться?
Новость о переходе села Бахмутское под контроль российских военных с новой силой подстегнула разговоры о необходимости освобождения Артемовска. Почему с этим возникли трудности и в чем стратегическое значение города, 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Взятие Артемовска позволит перерезать целый ряд дорог, нарушить снабжение украинских войск и откроет путь к Славянско-Краматорской агломерации. Однако Артемовск имеет особенность — он чем-то напоминает Мариуполь», — рассказал собеседник 5-tv.ru.
В городе расположены склады Госрезерва Советского Союза, которые используют ВСУ, отметил эксперт. Эти сооружения расположены под землей и очень хорошо защищены — проект инженеров СССР предусматривал, что склады должны выдержать атомный взрыв. Кроме того, там есть пещеры (соляные, гипсовые и другие), в которых тоже укрывается противник.
К настоящему времени российским военным удалось зачистить от националистов частный сектор, однако подземные укрепления и укрытия создают проблемы при дальнейшем продвижении. Освобождение же Артемовска позволит обезопасить Донецк и значительную часть Донбасса.
«Дальность стрельбы РСЗО „Смерч“ — 120 километров; HIMARS — 80 километров; украинская РСЗО „Ольха“ — 120 километров. Артемовск находится ближе. Естественно, этими ракетами можно обстреливать территорию ДНР», — объяснил Юрий Кнутов.
По его словам, важное значение наряду с Артемовском также имеют Марьинка и Авдеевка. Значительная часть обстрелов Донбасса идет оттуда.
«Из Марьинки мы противника сейчас вытесняем. Есть вероятность того, что мы все-таки сможем завершить эту операцию в ближайшие где-то пару месяцев, не меньше это займет. Эта операция носит принципиальное значение, потому что без ее завершения обстрелы, конечно, будут продолжаться», — подытожил Юрий Кнутов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные из Штаба обороны ДНР рассказали об освобождении Бахмутского и показали карту боевых действий.
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