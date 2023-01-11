Сенатор Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34

Сенатор Пушков: Запад загоняет себя в угол военной поддержкой Украины

Сенатор Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. Patrick Evenson

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Тема:
Спецоперация

США заявили об утверждении очередного пакета военной помощи ВСУ на три миллиарда долларов.

Военная помощь Украине становится ловушкой для Запада. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков. США и их партнеры из НАТО намерены в будущем лишь усиливать свою поддержку и выступать в конфликте на стороне Киева, так как американская верхушка уже определила себя его непосредственным участником. Пушков полагает, степень политической самоидентификации западных властей с Киевом достигла состояния, когда «поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение».

«Тем самым они загоняют себя в ловушку, поскольку каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы маневра и возможности отступления», — написал сенатор.

Как подчеркнул Алексей Пушков, параллельно своим очевидным действиям в НАТО по-прежнему утверждают, никто не хочет воевать с Россией и провоцировать ее. Однако каждый следующий политический шаг приближает Североатлантический альянс к дальнейшей эскалации напряженности.

На днях Штаты сообщили о выделении беспрецедентного пакета военной помощи Украине, который оценивается в три миллиарда долларов. Речь идет о БМП Bradley, самоходных гаубицах, снарядах для РСЗО HIMARS и бронированных машинах и другой технике и боеприпасах. Президент США Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц по телефону обсудили скорую поставку тяжелой техники Киеву. Глава Франции Эммануэль Макрон лично пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому танки.

Москва уже предупреждала НАТО, что это опасная «игра с огнем», не способствующая возможности мирного урегулирования, а также направляла государствам-участникам альянса соответствующую ноту. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все западное оружие на территории Украины становится законной целью для российской армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия началом спецоперации сорвала тайные планы США на Донбасс.

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