Посол Антонов: США фактически участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 47

Посол Антонов: обучение ВСУ работе с техникой НАТО подтверждает участие США в конфликте

Посол Антонов: США фактически участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Представитель РФ в Штатах подчеркнул, что Вашингтон своими поставками вооружений для ВСУ лишь подстегивают украинских радикалов и затягивают конфликт.

США не хотят политического урегулирования украинского конфликта. Регулярными поставками вооружений они лишь усугубляют текущую ситуацию, пресекая пути к переговорам. Такое мнение озвучено в распространенном комментарии посла РФ в Штатах Анатолия Антонова.

По его словам, с каждой новой партией американской военной помощи радикалы из Незалежной все больше утверждаются в собственной безнаказанности и «с особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей»

«Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — заявил дипломат.

Антонов подчеркнул, что ответственный за затягивание вооруженного конфликта очевиден, и ни у кого на этот счет не должно оставаться сомнений. Все действия Вашингтона говорят об отсутствии стремления к миру. Как отметил посол, даже объявленный Москвой режим прекращения огня на Рождество американцы называют «попыткой взять передышку».

По мнению дипломата, США готовы бороться с Россией «до последнего украинца», при этом судьба жертв всех этих столкновений их не беспокоит. Вашингтон и не думал принимать во внимание предупреждения Кремля о рисках, связанных со столь активным накачиванием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом свидетельствует, в том числе, объявленная передача Киеву боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley. А решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте.

«Всему мировому сообществу, наконец, должно стать очевидным, что США с 2014 года развязали с Россией настоящую „войну по доверенности“, поддерживая нацистских преступников в Киеве», — настаивает Антонов.

Посол заключил, что западные страны во главе с американской администрацией всеми силами пытаются ослабить РФ, и попытки эти начаты были задолго до 24 февраля. И ни для кого уже не секрет, что вооружения для ВСУ передаются вовсе не для обороны — все соответствующие заявления делаются для отвода глаз. Цель у США одна — нанести Москве «как можно больший урон на поле боя руками украинцев».

Ранее, писал 5-tv.ru, российский сенатор Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине.

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