Зеленский назвал «риторику об открытых дверях» НАТО недостаточной для Украины

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Зеленский заявил, что ждет от НАТО «мощных шагов»

Зеленский назвал «риторику об открытых дверях» НАТО недостаточной для Украины

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Владимир Зеленский в начале сентября сообщил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Украина ожидает от руководства НАТО чего-то большего, чем заявления об «открытых дверях», заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции во Львове.

«Просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об „открытых дверях“ недостаточно для Украины… Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе, мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери», — заявил политик.

Зеленский также добавил, что поддержка со стороны Североатлантического альянса мотивирует жителей страны, как и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

По его словам, Украине важно видеть, что ее в действительности поддерживают и рассматривают в качестве равного партнера, а не просто «кормят обещаниями».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как призывы президента Украины Владимира Зеленского к новым поставкам вооружения и вступлению НАТО к открытому противостоянию с Россией может привести к печальнейшим последствиям для альянса.

По мнению обозревателя Майкла Брендана Догерти, Вашингтон считает, что поддержка Украины помогла достичь множества целей, но на деле все это не так. Обязанности, которые повлекло за собой расширение альянса, легли полностью на плечи Европы, финансовые и моральные издержки конфликта для США только растут, а сама Украина официально становится страной-иждивенцем.

Тема:
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