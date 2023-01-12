Украинский посол заявил, что Киев отвел часть войск в сторону Белоруссии

До этого стало известно, что украинские военнослужащие минируют территории рядом с белорусской границей.

Стало известно о том, что Киев отвел часть войск к границе с Белоруссией на север страны. Об этом сообщил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко в эфире местного телеканала.

«Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — заявил Пристайко.

В конце 2022 года государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии отмечал, что военнослужащие Украины продолжают минировать приграничные территории. Например, в Ровенской области возводят инженерные и фортификационные сооружения для обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский уже оценивал сложившуюся ситуацию и объяснил, что пока не наблюдает никакой угрозы со стороны северного соседа. Тем не менее, политик предостерег, что ВСУ должны быть готовы к любому исходу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как посол Украины Пристайко пожаловался на просроченное западное вооружение.