Тысячи воронок от снарядов на снегу: как выглядит Соледар из космоса

Еще летом прошлого года все дома в населенном пункте были целыми, позднее в них украинские боевики оборудовали огневые точки.

Впервые появились снимки Соледара из космоса, которые лучше всего иллюстрируют, насколько были интенсивными бои за город.

Например, на этом фото — пригород, важная транспортная развязка, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Территория вся испещрена следами от прилета снарядов. В негативе это выглядит особенно впечатляюще.

А вот так сам город выглядел еще летом того года. В сравнении даются свежие снимки с уничтоженными зданиями, где украинцы оборудовали огневые точки, и воронками от тысяч снарядов на снегу.

По имеющейся информации, основные украинские подразделения из Соледара либо бежали, либо нейтрализованы. Сейчас в городе идет активная зачистка.