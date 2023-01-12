Портрет Родины: раскрыты личности участников новогоднего обращения Путина

Сейчас на передовой, когда наши войска ведут активные наступательные действия, русские воины, а по сути обычные молодые ребята каждый день проявляют беспримерный героизм, о котором мы часто узнаем уже позже. Но знать их в лицо необходимо — в первую очередь нам самим. Потому что это портрет Родины. И, пожалуй, ярче всего он был написан в ночь с 31 декабря на 1 января нового года. Все объяснит Алексей Лазуренко.

В российской истории еще ни разу такого не было — в окружении тех, кто сделал 2022 год символом мужества и доблести, Владимир Путин произносил главные слова:

«С Новым годом, дорогие друзья! С Новым, 2023 годом!»

«Новый год — это сказка, и 31 декабря 2022 года лично для меня произошла настоящая сказка», — рассказала старшина Инна Царукаева.

«Президент мне лично подарил букет цветов», — немного смущаясь призналась Анна.

А Анна Сидоренко в новогоднюю ночь стояла по правую руку от президента. Она — капитан медицинской службы с орденом Мужества на куртке. Ее отряд вынес 17 раненых из-под артобстрела.

«Когда выносишь раненых с поля боя — они просят остаться, пытаются помочь своим боевым товарищам, несмотря на ранения, и продолжить боевую задачу. По нашему характеру — мы все такие», — уточнила она.

Последний день 2022-го она запомнит на всю жизнь. В штаб округа вызывали, чтобы вручить награду, и не предупредили, что придется стать телезвездой.

«Я еще не до конца осознаю, что произошло. Мне уже звонят: «Ты в телевизоре, ты с президентом», — дополнила Сидоренко.

Майору Евгению Волкову, который стоял за левым плечом президента, теперь тоже постоянно звонят со всех концов страны. Командир танкового батальона вспоминает: стать символом Нового года Владимир Путин предложил героям совсем неожиданно.

«Президент сам сказал, что в этом году хочет сделать именно вот так. Обращение будет ко всей стране, оно пойдет в массы, в СМИ», — отметил Волков.

Старший лейтенант Александр Гвоздеров сейчас уже на передовой. А когда оказался в штабе округа 31 декабря, очень удивлялся, что все вдруг пошло не по уставу.

«Мы увидели министра обороны, начальника Генштаба, которые встали с нами вместе в строй», — рассказал Гвоздеров.

«И тут выходит президент, очень сильно все переживали, волновались. Я лично почувствовал гордость за всех, кто там находился, что лично сам президент приехал, именно к нам», — дополнил Тимофей Матвеев, механик-водитель танка отдельного танкового батальона десантно-штурмовой дивизии.

Ефрейтор Тимофей Матвеев был крайний слева в первом ряду. Он — самый молодой участник памятной встречи. На счету танкиста 12 огневых точек противника, четыре БМП и два танка и только за один бой. Перед тем, как прикрепить на лацкан Золотую звезду Героя России, верховный главнокомандующий по-отечески развернет его к телекамерам. И вернет, чтобы вручить особенный подарок.

«Кроме государственных наград, я хотел бы вручить личный подарок…» — негромко произнес Владимир Путин.

«Кстати часы теперь всегда на мне, с гравировкой «От президента Российской Федерации».

Майор Шамиль Юсупов стоял на обращении в самом центре второго ряда. Он получил в качестве личного подарка часы от президента. И теперь по ним считает в госпитале часы до выписки.

«Ну, в принципе уже готов к выполнению задач, выздоровел, в самое ближайшее время выйду в строй к своим товарищам в зону проведения СВО», — уточнил он.

А есть те, кто вспоминает новогоднюю церемонию награждения прямо под грохот снарядов.

«Те люди, кого награждали, военнослужащие, были и есть боевыми военнослужащими», — отметил Александр Саввон, замкомандира реактивного дивизиона.

«В свое подразделение я прибыл с боевым настроем. Готов идти только вперед, только к победе», — заявил старший лейтенант Юрий Шнайдер.

О ней наверняка мечтали под бой курантов каждый из тех, кто вместе с президентом поздравлял страну с Новым годом. Именно поэтому она обязательно сбудется.