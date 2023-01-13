В ДНР сообщили об окружении Артемовска

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Советник Пушилина Кимаковский: российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение

В ДНР сообщили об окружении Артемовска

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Военные подходят к городу с двух сторон.

Российские войска близки к окружению Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — объяснил представитель властей в эфире федерального канала.

Он добавил, что по позициям неприятеля в районе города работает артиллерия.

Ранее сам Пушилин сообщал, что российская артиллерия в рамках продвижения в районе Артемовска ограничивает возможности для украинских сил и не дает перемещаться.

Отметим, путь к Артемовску фактически открыло освобождение Соледара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему киевский эксперт назвал сдачу Соледара фатальным решением.

Тема:
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