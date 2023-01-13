Житель Соледара о работе западных журналистов: «Заказано было»
РИА Новости: Житель Соледара назвал работу иностранных журналистов заказной
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Пока одни люди работают в зоне боевых действий ради правды, другие делают из этого шоу.
Иностранные журналисты приезжали в Соледар Донецкой народной республики (ДНР), чтобы поснимать «прилеты», но с местными жителями они никак не общались. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал житель города Александр Меренко.
«Много (было иностранных журналистов — Прим. ред.), но они не брали интервью. Только прилет — сразу пресса тут как тут. Если пресса в городе, значит, будет прилет. Прилет — и они прибегают, потому что, видимо, заказано было…» — прокомментировал мужчина.
При этом обстрелы происходили таким образом, чтобы не было понятно, откуда ведется огонь.
Теперь мирных граждан освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, пояснил глава городской администрации Александр Шатов.
До этого Минобороны России сообщало, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар с юга и севера, также была информация об освобождении города. Со слов врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с целью защитить гражданских от неонацистов в рамках проведения демилитаризации и денацификации Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю беженки из ДНР о героизме бойцов РФ.
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