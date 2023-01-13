Житель Соледара о работе западных журналистов: «Заказано было»

Пока одни люди работают в зоне боевых действий ради правды, другие делают из этого шоу.

Иностранные журналисты приезжали в Соледар Донецкой народной республики (ДНР), чтобы поснимать «прилеты», но с местными жителями они никак не общались. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал житель города Александр Меренко.

«Много (было иностранных журналистов — Прим. ред.), но они не брали интервью. Только прилет — сразу пресса тут как тут. Если пресса в городе, значит, будет прилет. Прилет — и они прибегают, потому что, видимо, заказано было…» — прокомментировал мужчина.

При этом обстрелы происходили таким образом, чтобы не было понятно, откуда ведется огонь.

Теперь мирных граждан освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, пояснил глава городской администрации Александр Шатов.

До этого Минобороны России сообщало, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар с юга и севера, также была информация об освобождении города. Со слов врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с целью защитить гражданских от неонацистов в рамках проведения демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю беженки из ДНР о героизме бойцов РФ.