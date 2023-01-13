Дорога на Артемовск открыта: Соледар полностью под контролем Армии России

В последние дни там проходили тяжелые бои. Только за последние трое суток в райне города было уничтожено более 700 украинских военных.

Соледар полностью освобожден 12 января. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в „котел“ остающиеся в нем подразделения ВСУ», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В последние дни в районе стратегически важного города проходили тяжелые бои, что только подтверждают озвученные Конашенковым цифры. Только за последние трое суток уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения.

Успешные наступательные действия штурмовых отрядов, выполнявших задачи по освобождению и зачистке города от боевиков, были обеспечены комплексом реализованных мероприятия российской группировкой войск. В частности, высокий класс показала истребительная авиация ВКС России — ликвидированы три самолета и вертолет противника, которые обеспечивали с воздуха украинским военным огневую поддержку. Боевые расчеты ПВО не позволили достичь своей цели девяти реактивным снарядам систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Целью атаки были опорные пункты российских военных.

Успешно атаковали с тыла позиции ВСУ подразделения ВДВ, совершив скрытый маневр. После чего ими были заняты господствующие высоты и блокирован Соледар с северной и южной сторон. А применение украинских БПЛА было сорвано слаженной работой сил и средств радиэлектронной борьбы.

«Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск. Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны», — подчеркнул Игорь Конашенков.

Ранее 5-tv.ru детально рассказывал о том, почему потеря Соледара Киевом сильно переломило ход боевых действий в Донбассе.