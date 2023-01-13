Они не пройдут: американские БМП Bradley слабо приспособлены к чернозему Украины

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 50

Экс-полковник Суворов: неизвестно, как БМП Bradley поведет себя в черноземе Украины

Они не пройдут: американские БМП Bradley слабо приспособлены к чернозему Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ddp

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Тема:
Спецоперация

Техника США не единожды подвергалась критике специалистов, включая даже зенитно-ракетные комплексы.

Боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые Штаты планируют отправить на Украину, обладают недостаточной проходимостью для местности, где идут боевые действия. Также техника имеет слабые места. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эксперт по бронетанковой технике, полковник запаса Сергей Суворов.

«Недостатки Bradley — все-таки это большая масса, отсутствие возможности преодоления водных преград. Как она поведет себя на грунтах Украины, на черноземе — это, в общем-то, еще вопрос», — сказал офицер запаса.

Суворов отметил, что массу современных модификаций БМП можно сопоставить с массой танка Т-55 (имел массу около 36 тонн). Она снижает ее проходимость. По словам экс-военного, любой театр военных действий подразумевает водные преграды для бронетехники. В частности, более ранние Bradley можно было оснастить специальными понтонами.

«Преодолевать преграды с помощью понтона могла одна из самых первых модификаций. Без дополнительной защиты, самая легкая. Та, которую планируют к поставкам — с дополнительной защитой — не поплывет с этими «поплавками», — пояснил Суворов.

Он также обратил внимание на сложности, которые связаны с использованием понтонов — оснащать ими БМП было необходимо не заранее, а перед преодолением преграды, доставляя отдельно от машины.

В начале января Штаты заявляли об очередной военной помощи украинской стороне, ее объем составляет более трех миллиардов долларов. В нее входят и Bradley.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Запад не поставляет Украине тяжелые танки.

Тема:
Спецоперация
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