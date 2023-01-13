Путин поблагодарил главу Башкирии за трепетное отношение к участникам СВО

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Глава государства особо подчеркнул, важность поддержки тех кто сейчас защищает Родину, а также членов их семей.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Владимир Путин сегодня посетил Башкирию. Там он провел рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым. Особое внимание президент уделил поддержке военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации и их семей. В регионе разработали целый комплекс мер. Среди них, к примеру, бесплатный проезд, кружки и секции, место в детском саду без очереди, освобождение от транспортного налога.

«Вам спасибо за то, что вы делаете в рамках поддержки СВО, за то, что вы так близко к сердцу принимаете поддержку семей. Наших парней, которые воюют и защищают интересы нашей страны, наших людей, на Донбассе, на новых территориях. Это
чрезвычайно важно. Вы сами об этом только что сказали, как люди воспринимают, как тонко чувствуют эту поддержку. Вопрос часто даже заключаются не в материальной поддержке, хотя это всегда лежит в основе того, чем люди живут, но и внимание, моральная поддержка — чрезвычайно важные вещи», — отметил президент.

В Уфу Владимир Путин прилетел, чтобы проститься с первым главой республики Муртазой Рахимовым. Политиком, которого в народе действительно любили, а коллеги уважали. Он 20 лет возглавлял регион и поставил его на ноги в самое сложное время. При Рахимове в республике открыли тысячу школ. В села и деревни — пришел газ. Построены сотни километров дорог. Путин поручил главе Башкирии подумать о том, чтобы увековечить память Муртазы Рахимова.

Тема:
Спецоперация
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