В МО РФ отметили успехи «Вагнера» при штурме городских кварталов Соледара

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 60

Слаженная работа в ходе боевых действий позволило успешно провести спецоперацию по освобождению стратегически важного населенного пункта.

В МО РФ отметили успехи «Вагнера» при штурме городских кварталов Соледара

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Детали участия различных подразделений российской группировки войск в освобождении донецкого населенного пункта Соледар от украинских боевиков рассказали в Минобороны.

«Наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач», — пояснили в оборонном ведомстве.

В частности, Соледар был блокирован с севера и юга. Далее была произведена изоляция района боевых действий, а также блокировка возможностей противника перебрасывать резервы из соседних районов. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) были зажаты в «котле» в одной из городских частей. Огневую поддержку в момент наступления оказывали штурмовая авиация и артиллерия.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер», — отметили в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что освобождение Соледара открыло прямой путь на Артемовск.

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