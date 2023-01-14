«Озлоблены»: Кузя из «Универа» не может общаться с родственниками на Украине

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23

Виталий Гогунский заявил о разрыве отношений с родственниками на Украине

«Озлоблены»: Кузя из «Универа» не может общаться с родственниками на Украине

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Знаменитый актер обеспокоен тем, что жители Украины агрессивно относятся к братскому народу.

Звезда сериалов Виталий Гогунский рассказал о разладе в отношениях с друзьями и родственниками на Украины. По словам артиста, ранее близкие люди озлобились на него и стали выливать массу негатива. Об этом он сообщил в эфире федерального канала.

Кузя из «Универа» признался, что после начала спецоперации у него не скалываются отношения с отцом, который 70 лет живет на территории Украины. Однако мать знаменитости полностью поддерживает Гогунского. Она сама перебралась в Россию и осознает «правое дело» страны.

«Понимаю, что сейчас непростая ситуация, многим страшно. С папой стараюсь не говорить об СВО, просто не говорим <…> Отец прожил на Украине, это не так просто переехать куда-то после 70 лет. Он говорит, что ему не страшно, он просто там живет и все», — объяснил актер.

Сам Гогунский не был на родине с 2014 года, сейчас он полностью поддерживает действия российских властей, но отмечает, что это становится камнем преткновения со многими знакомыми. По словам актера, его друзья стали жертвами украинской пропаганды.

«Многие озлоблены, с ними трудно разговаривать. С друзьями, которые радовались за меня, натянутые отношения. Они отправляют мне фейковые видео. Ну как после этого вести с ними диалог?! Не понимаю», — возмутился в заключение артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тяжелом детстве другой звезды «Универа». Настасья Самбурская поделилась воспоминаниями из тюрьмы.

Тема:
Спецоперация
14 янв
Боевики ВСУ пытались атаковать Мелитополь и Бердянск
14 янв
Технику и укрепрайон ВСУ уничтожили снарядами нового поколения — видео
14 янв
Не накаляй: британцы призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина
14 янв
В Харькове перестало работать метро после российских ударов
14 янв
ВСУ не сносить головы: лучшее видео из зоны СВО за день
14 янв
От гранат не защитит: зачем Вашингтон «подсовывает» Киеву БТР Stryker
14 янв
Как ремонтируют технику в полевых условиях в спецоперации на Украине
14 янв
Истории героев: раскрыты личности участников новогоднего обращения Путина
14 янв
Стало известно, когда Запад начнет подталкивать Украину к переговорам с Россией
14 янв
В Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара
-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
«Озлоблены»: Кузя из «Универа» не может общаться с родственниками на Украине
13:36
Почему рисовая каша — блюдо номер один при пищевом отравлении
13:24
Бездонная бочка: инвестировать в восстановление Украины не будут
13:12
SHAMAN объяснил, почему тысячи человек встают на его концертах: «Это мощно»
13:00
От смеха со стульев попадали: Ширвиндт поделился анекдотом про 2023 год
12:46
Боевики ВСУ пытались атаковать Мелитополь и Бердянск

Сейчас читают

В МХТ имени Чехова подтвердили увольнение Дмитрия Назарова
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
«Зависит от объема»: как двусторонний гидроторакс может повлиять на Костомарова
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023