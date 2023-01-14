«Озлоблены»: Кузя из «Универа» не может общаться с родственниками на Украине

Знаменитый актер обеспокоен тем, что жители Украины агрессивно относятся к братскому народу.

Звезда сериалов Виталий Гогунский рассказал о разладе в отношениях с друзьями и родственниками на Украины. По словам артиста, ранее близкие люди озлобились на него и стали выливать массу негатива. Об этом он сообщил в эфире федерального канала.

Кузя из «Универа» признался, что после начала спецоперации у него не скалываются отношения с отцом, который 70 лет живет на территории Украины. Однако мать знаменитости полностью поддерживает Гогунского. Она сама перебралась в Россию и осознает «правое дело» страны.

«Понимаю, что сейчас непростая ситуация, многим страшно. С папой стараюсь не говорить об СВО, просто не говорим <…> Отец прожил на Украине, это не так просто переехать куда-то после 70 лет. Он говорит, что ему не страшно, он просто там живет и все», — объяснил актер.

Сам Гогунский не был на родине с 2014 года, сейчас он полностью поддерживает действия российских властей, но отмечает, что это становится камнем преткновения со многими знакомыми. По словам актера, его друзья стали жертвами украинской пропаганды.

«Многие озлоблены, с ними трудно разговаривать. С друзьями, которые радовались за меня, натянутые отношения. Они отправляют мне фейковые видео. Ну как после этого вести с ними диалог?! Не понимаю», — возмутился в заключение артист.

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