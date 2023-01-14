В Турции рассказали, чем закончится мирный план по Украине без учета мнения РФ
Представитель Эрдогана: мирный план по Украине без учета мнения РФ обречен на провал
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin
Эрдоган уже не раз призывал западные страны к диалогу с Россией и напрямую высказывался о том, что негативное отношение к президенту РФ Владимиру Путину — это неправильно.
У мирового сообщества нет достаточного желания создавать условия для серьезных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын журналистам.
«Стороны сядут в итоге за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от войны», — заявил Калын.
По его словам, решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, но и при участии США и Европы. Представитель Эрдогана также заметил, что любой мирный план, который не будет включать Россию, будет провальным. Более того, Калын считает, что в мирном плане президента Украины Владимира Зеленского есть много положений, которые при верном подходе могут оказаться подходящими и для России.
К слову, сам Эрдоган уже не раз призывал западные страны к диалогу с Россией и напрямую высказывался о том, что негативное отношение к президенту РФ Владимиру Путину — это неправильно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как было названо обязательное условие, при котором Москва будет вести переговоры с Киевом.
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