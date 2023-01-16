Командир ВСУ признал отступление войск из Соледара: «Это поражение»

В Киеве возмущены неспособностью Владимира Зеленского признать реальность и требуют адекватно взглянуть на вещи хотя бы военное командование.

Командир ВСУ с позывным «Мадьяр» признал, что боевики ВСУ оставили город Соледар в ДНР. Об этом сообщил портал «Страна.ua».

«Командир с позывным „Мадьяр“ заявил, что россияне заняли промзону у рудника № 7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ», — пишет интернет-издание.

По словам украинского военнослужащего, «фронт будет находиться теперь рядом, но за пределами города».

Зеленский не хочет признавать реальность

При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает утверждать, что Соледар остается под контролем националистов, и отвергает факт освобождения города российскими силами.

Это начало вызывать возмущение даже в украинской прессе. Так, известный в стране журналист Юрий Бутусов призвал командование ВСУ честно признать отступление из Соледара.

«Надо сказать правду, Соледар — это поражение. И оно требует выводов: относительно честного и объективного информирования об обстановке, организации войск, управления, назначений и замен командного состава, своевременной ротации войск, своевременного усиления резервами атакованных участков, отбора и боевой подготовки», — написал журналист в соцсетях.

Он также посетовал, что на Банковой улице (где находится администрация президента Украины) любят только хорошие новости.

Соледар освобожден, что дальше?

Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Сейчас российские военнослужащие продолжают зачищать шахты.

Уже после освобождения города очевидцы рассказали, что артиллерия ВСУ целенаправленно уничтожала жилые кварталы города. В итоге все здания в центре практически полностью разрушены.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео с обликом Соледара после его освобождения. Также 5-tv.ru сообщал, почему Киев считает сдачу города фатальным решением для ВСУ, а еще о дальнейших планах российских сил.