В Приморье на АЗС замерзает солярка

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В регионе ожидаются морозы до минус сорока градусов.

Фото, видео: Кирилл Кухмарь / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

В Приморье тоже резкое похолодание. Синоптики прогнозируют сорокаградусные морозы.

На автозаправках прямо в шлангах замерзает солярка.

Посетители АЗС снимают необычные кадры и ставят эксперименты, сравнивая, как реагируют на погоду дизельное топливо и бензин.

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