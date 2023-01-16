В Приморье на АЗС замерзает солярка
В регионе ожидаются морозы до минус сорока градусов.
Фото, видео: Кирилл Кухмарь / ТАСС; 5-tv.ru
В Приморье тоже резкое похолодание. Синоптики прогнозируют сорокаградусные морозы.
На автозаправках прямо в шлангах замерзает солярка.
Посетители АЗС снимают необычные кадры и ставят эксперименты, сравнивая, как реагируют на погоду дизельное топливо и бензин.
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