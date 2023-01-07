Системы ПВО сбили БПЛА в Севастополе в ночь на Рождество
Губернатор Севастополя Развожаев: системами ПВО сбит беспилотник над Северным молом
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Украинская сторона отказалась от перемирия в праздники, несмотря на разумное российское предложение.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Севастополе сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на Рождество. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой», — сказано в публикации.
За несколько дней до этого два беспилотника вблизи региона были сбиты системой ПВО над морем. Как отмечал чиновник, все службы работают в штатном режиме.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов. Поводом для ее начала послужили усилившиеся обстрелы гражданских со стороны украинских боевиков. Враг использует запрещенные методы и средства ведения боевых действий.
В отношении главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного по данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Российскими войсками освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские системы ПВО сбили БПЛА-разведчик возле Бердянска.
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