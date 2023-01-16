Путин о непринятии Киевом рождественского перемирия: «Лицемерная политика»
Кремль: Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Фото: www.globallookpress.com / Madeleine Kelly
Во время прекращения огня на период православного Рождества украинская сторона продолжала атаковать города Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробностями разговора поделились на сайте Кремля.
В частности, лидеры обсуждали вопрос обмена пленными между Россией и Украиной. Путин при этом отметил лицемерную политику киевского режима.
«Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», — считает президент.
Рождественское перемирие в Донбассе с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявила российская сторона. Украина не поддержала эту идею и не прекратила боевые действия.
Помимо этого, Путин отметил, что Украина понадеялась на западных спонсоров, которые помогут им увеличить интенсивность боевых действий. Те, в свою очередь, стали активнее поставлять Киеву вооружение.
Это не первый телефонный разговор лидеров России и Турции. Несколькими днями ранее Путин сообщал Эрдогану о готовности Москвы к диалогу по Украине, если будут соблюдены все требования российской стороны.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции рассказали, чем закончится мирный план по Украине без учета мнения РФ.
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