Путин о непринятии Киевом рождественского перемирия: «Лицемерная политика»

Во время прекращения огня на период православного Рождества украинская сторона продолжала атаковать города Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробностями разговора поделились на сайте Кремля.

В частности, лидеры обсуждали вопрос обмена пленными между Россией и Украиной. Путин при этом отметил лицемерную политику киевского режима.

«Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», — считает президент.

Рождественское перемирие в Донбассе с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявила российская сторона. Украина не поддержала эту идею и не прекратила боевые действия.

Помимо этого, Путин отметил, что Украина понадеялась на западных спонсоров, которые помогут им увеличить интенсивность боевых действий. Те, в свою очередь, стали активнее поставлять Киеву вооружение.

Это не первый телефонный разговор лидеров России и Турции. Несколькими днями ранее Путин сообщал Эрдогану о готовности Москвы к диалогу по Украине, если будут соблюдены все требования российской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции рассказали, чем закончится мирный план по Украине без учета мнения РФ.