The Guardian выяснил необходимое число танков для Киева

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Guardian: для контрнаступления Киеву нужно получить сто танков от Запада

The Guardian выяснил необходимое число танков для Киева

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Madis Veltman

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Западные союзники готовы чуть ли не все отдать Украине, но стоит ли оно того?

Украине потребуется не меньше ста зарубежных танков, чтобы провести контрнаступление. Об этом сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь в материале на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований.

В издании отмечается, что в рамках военной помощи Великобритания собирается отправить на Украину 14 британских танков Challenger 2, а Польша передаст киевскому режиму роту Leopard. Правда, этого слишком мало, чтобы удовлетворить интересы Незалежной, еще в декабре 2022 украинская сторона сообщала о потребности в 300 танков.

Однако Лондон не имеет возможности увеличить поставки, ведь в составе Вооруженных сил страны всего 227 Challenger 2. Неужели отдавать сразу все?

Также в материале сообщается, что у 13 государств НАТО около 2,3 тысяч танков Leopard 2. Не менее 300 из них находятся в резерве, правда, состояние многих уже оставляет желать лучшего. Тем более, основное обучение украинских боевиков работе с Challenger 2 и Leopard 2 займет от трех до шести недель.

К слову, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что западные поставки бронетехники Киеву не изменят ситуацию на поле боя. По его словам «эти танки будут гореть также, как горят остальные». Ранее 5-tv.ru сообщал, победит ли российский танк натовский Leopard 2.

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