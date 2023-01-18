Противник продолжает бессмысленную борьбу за режим, навредивший всему миру.

Попытки атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении сорвала российская армия. Об этом в рамках брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей», — сказал генерал-лейтенант.

ВСУ хотели атаковать российские позиции в Донецкой народной республике (ДНР) силами до трех штурмовых групп. Конашенков также отметил, что артиллеристами Западного военного округа на купянском направлении поражены подразделения механизированных бригад противника, а также бригада территориальной обороны. Помимо украинской техники, уничтожены вооружения США, а именно, артиллерийская система М777.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе, защищая мирное население от радикалов в рамках демилитаризации и денацификации Украины. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

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