СМИ сообщают о взрыве возле метро Лукьяновская в Киеве

Мощный взрыв прогремел возле станции метро Лукьяновская в Киеве. Об этом сообщают местные СМИ, а также Telegram-каналы.

Точная причина инцидента на данный момент не установлена. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Известно, что сразу после ЧП на месте разгорелся пожар. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму пообещали равноценно ответить на возможные атаки со стороны ВСУ.