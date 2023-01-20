СМИ сообщают о взрыве возле метро Лукьяновская в Киеве

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 34

Детали ЧП пока неизвестны. После инцидента разгорелся пожар.

СМИ сообщают о взрыве возле метро Лукьяновская в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Мощный взрыв прогремел возле станции метро Лукьяновская в Киеве. Об этом сообщают местные СМИ, а также Telegram-каналы. 

Точная причина инцидента на данный момент не установлена. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. 

Известно, что сразу после ЧП на месте разгорелся пожар. На месте работают сотрудники экстренных служб. 

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму пообещали равноценно ответить на возможные атаки со стороны ВСУ.

Тема:
Украинский кризис
19 янв
Неотвратимая дипломатия: в Польше спрогнозировали финал конфликта на Украине
19 янв
Российские войска второй день подряд сбивают украинские Су-25 в ДНР
19 янв
ВС РФ уничтожили скопление украинской техники в ДНР
19 янв
Помощник президента Рейгана: вмешательство США в дела Украины закончится кошмаром
18 янв
Отмывают деньги? Кто может быть причастен к гибели главы МВД Украины
18 янв
«Украина скоро кончится»: раскрыта сумма, которую НАТО тратит на ВСУ
18 янв
Экс-советник Зеленского Арестович попал в базу сайта «Миротворец»
18 янв
Разбившийся в Броварах вертолет могли продать Украине с неисправностями
18 янв
В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВСУ к системам HIMARS и «Град»
18 янв
Российские войска сбили самолет Су-25 ВСУ в районе Яблоновки в ДНР
+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака

Последние новости

9:01
Хлам долой: как Запад обновляет свою армию поставками техники на Украину
8:53
СМИ сообщают о взрыве возле метро Лукьяновская в Киеве
8:45
Премьер Британии Сунак предстанет перед полицией за нарушение ПДД
8:37
Уже похвасталась: Бузовой подарили сережки за 170 млн рублей в честь дня рождения
8:29
В Крыму пообещали равноценно ответить на возможные атаки со стороны ВСУ
8:20
Байден ответил на претензии к секретным документам фразой писательницы: а вы поймете?

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023